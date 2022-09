WAGs inglesas e francesas em resort de luxo durante o Mundial: conheça a Banana Island

As mulheres dos internacionais ingleses e franceses que vão disputar o Mundial, no Qatar, ficarão instaladas num luxuoso resort na Banana Island, uma ilha em forma de lua localizada em frente a Doha, segundo avança o 'Daily Mail'.Está dotada de 'villas' com cinco quartos, piscina e, segundo o mesmo jornal, é perfeita para as WAG's que decidirem viajar com as crianças. A estadia custa quase 7 mil euros por noite.Localizada a apenas 25 minutos de Doha, a ilha oferece a possibilidade de as mulheres dos futebolistas desenvolverem várias atividades, desde surf, golfe, cinema ou até mesmo cursos de mergulho.A Banana Island também tem salão de bowling, centro de fitness, court de ténis e parque aquático.No entanto há algo que não poderão encontrar no resort: bebidas alcoólicas. As senhoras que quiserem desfrutar de um cocktail ao final da tarde vão ter mesmo de optar por uma bebida sem álcool...