Wanda Nara anuncia que se separou de Mauro Icardi: «É preferível que saibam por mim»

Wanda Nara oficializou nas últimas horas a sua separação de Mauro Icardi. Poucas semanas de o avançado do PSG se ter mudado a Turquia, onde representa o Galatasaray por empréstimo, a influencer argentina deixou uma mensagem no Instagram a anunciar que o seu casamento terminou.





"Trata-se de um momento muito doloroso para mim. Mas, dada a minha exposição, as coisas que estão a ser reveladas e as especulações mediáticas, é preferível que o saibam por mim", considerou a argentina."Não tenho mais nada a acrescentar nem vou dar mais nenhum detalhe sobre esta separação. Por favor, peço que entendam que não se trata apenas de mim, mas também dos nossos filhos", acrescentou Wanda Nara, que também empresária de Icardi.A modelo desmente assim as palavras de Icardi, que garantiu que o casal não estava separado. "Ela está a terminar um compromisso laboral que assumiu na Argentina e dentro de uns dias vamos tê-la de volta a casa, porque tanto eu como as crianças temos muitas saudades dela."

Recorde-se que o casal sobreviveu a uma grave crise conjugal em 2021, quando Wanda Nara descobriu que Icardi supostamente a tinha traído com a atriz argentina, China Suárez.