Wanda Nara conta como foi a primeira noite com Icardi: «Recordo-me das dores no corpo no dia seguinte»

Wanda Nara voltou a ser notícia na Argentina depois de contar numa entrevista à irmã, Zaira, no programa 'Rumis', como foi a primeira noite com Mauro Icardi, o seu atual marido, com quem tem duas filhas. A influencer recorda que ainda estava casada com Maxi López quando tudo aconteceu."Oiçam esta história porque é de loucos. Penso que nunca a contei", começou por dizer a modelo. "Éramos amigos. Eu estava zangada com o Maxi López, estava separada. Vivíamos na mesma casa, mas dormíamos em quartos diferentes. No meio de uma crise, que ninguém sabia, o Mauro era meu amigo."Wanda Nara recorda que os primeiros encontros com o agora jogador do Galatasaray aconteceram no apartamento de solteiro dele. "Por aquele colchão passaram 200 mulheres, mas depois de mim, foi a destruição total. Nunca mais se serviu dele... Recordo-me das dores que tinha no corpo no dia seguinte porque não estava habituada a dar tudo. Tomei ibuprofeno a cada quatro horas."A apresentadora argentina garante que aquela primeira noite foi fundamental para o futuro da relação. "Se essa noite não tivesse funcionado, as coisas não teriam acontecido como aconteceram connosco."A modelo falou também dos telefones que o jogador tinha na altura. "Tinha quatro porque dividia as mulheres por continentes. Uma loucura. Um deles era o 'bom', era o que recebia chamadas dos diretores do clube. Os restantes eram para as mulheres."Mas Wanda Nara não tardou a 'dar-lhes o golpe de misericórdia' numa viagem de barco. "Olhei para um lado, olhei para o outro e atirei-os à água. Depois começou a levantar todas as almofadas, à procura dos telefones. Eu até o ajudei, mas nunca os encontrou", relatou a influencer, entre risos.