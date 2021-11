Wanda Nara conta tudo: a traição, a conversa com China Suárez e as explicações de Icardi

Wanda Nara deu uma entrevista em Paris a uma jornalista argentina para a plataforma 'Paramount Plus', onde falou abertamente do caso que quase motivou o fim do seu casamento com Mauro Icardi. A empresária contou como encontrou a mensagem da atriz China Suárez no telemóvel do avançado do PSG, o que depois espoletou toda uma novela explanada nas redes sociais ao longo das últimas semanas."Estávamos no campo, a família estava a andar a cavalo. Pediram-me uma foto das meninas para um convite e lembrei-me que tinha o telemóvel do Mauro. Encontrei um chat", admitiu Wanda Nara, explicando depois todo o mediatismo que o caso ganhou. "É o preço que pago pelo meu impulso, nesse sentido tive culpa porque em vez de falar com a minha melhor amiga ou com a minha irmã, publiquei a história no Instagram. Sempre procurei e nunca encontrei nada; quando havia algo ele mostrava-me, temos confiança, contamos tudo um ao outro."Wanda explicou que conhecia China Suárez, a mulher com quem Icardi trocou as mensagens e com quem se teria encontrado depois num hotel em Paris. "Não sou amiga dela, tinha uma relação cordial", admitiu, explicando depois o conteúdo da mensagem que encontrou. "Dizia coisas que uma mulher, com os valores que tenho, nunca devia ter escrito e que eu não esperava ver. Disseram muitas coisas, disseram que eu tinha visto outras coisas em Ibiza, mas eu e o Mauro nunca tivemos problemas deste género na nossa relação. Quando isto aconteceu perdi a cabeça e coloquei aquela mensagem no Instagram."Depois, Wanda Nara rumou a Milão. "Apanhei o primeiro avião e fui para a minha casa em Itália. Os meus amigos diziam 'estás a confundir as coisas, são problemas que acontecem entre casais'. Mas não, não connosco. Eu disse ao Mauro 'perdoavas-me se encontrasses no meu telemóvel mensagens desta índole? Ele disse que não."A empresária contou depois qual foi a reação do jogador. "Ele foi atrás de mim, para falar. Eu quis ir para outro lugar, precisava de tempo. Muita gente diz que não foi nada, que foi tudo uma parvoíce, mas o importante é que precisávamos de fazer uma paragem na nossa relação e ver o que se passava."Wanda revelou as explicações de Mauro. "Ele disse-me que se nos separássemos ele retirava-se do futebol. Foi ele quem me contou que houve um encontro, que não aconteceu nada, que foi uma parvoíce, o maior erro da sua vida. Foi em Paris. Para mim o mais importante foi o facto de nos termos sentado juntos e de ele ter-me dito a verdade. Entendo que haja muitas raparigas que vivam a sua liberdade, o seu corpo e a sua maneira de ser de forma diferente. Mas eu não viajaria para estar uma noite com um homem."A influencer contou depois que falou com China Suárez. "Uns cinco dias depois desse encontro ela fez uma videochamada e disse 'passa-me à Wanda'. Perguntei-lhe porquê. Juro que não me lembro da explicação, mas o que conversámos vai ficar... não me interessa dar detalhes. Confio cegamente no Mauro, caso contrário não podia continuar com ele. A minha relação baseia-se na confiança. Tudo na vida acontece por algum motivo e isto tinha de acontecer."E explicou como foi a reconciliação. "Se consegui reconstruir a minha relação foi porque o Mauro foi muito sincero e do outro lado contaram-me a mesma história. Conheço-o e sei quando está a mentir. Acho que ele foi [ao encontro com China Suárez] e errou. Qualquer coisa poderia ter acontecido, mas não aconteceu nada. Ele contou-me coisas muito difíceis, deu-me detalhes do que tinha acontecido."