Wanda Nara e os conselhos sexuais de Conte: «Eu queria fazer antes dos jogos, mas o Icardi nada»

Bem ao seu estilo polémico, Wanda Nara, mulher e agente de Mauro Icardi, comentou os conselhos sexuais de que o treinador do Inter, Antonio Conte, dava aos seus jogadores, revelando que o marido sempre foi "muito profissional" e resistia à tentação de fazer sexo antes dos jogos de forma a evitar lesões."Nem sei o que dizer, sinceramente. Eu queria fazer [sexo] antes dos jogos, mas o Mauro é muito profissional e não fazia nada. Só fazíamos depois dos jogos e se corressem bem, porque se o jogo corresse mal nem valia a pena tentar", afirmou a modelo argentina, à margem de uma entrevista concedida para o canal italiano 'CR4 - La Repubblica delle donne'.Relembre-se que Antonio Conte, numa entrevista ao jornal francês 'L'Equipe', tinha revelado que dava conselhos sexuais aos seus jogadores para fazerem sexo "por períodos curtos" e em posições em que estivessem "debaixo dos parceiros sexuais", de forma a "evitar lesões".Wanda Nara comentou ainda o atual momento do internacional argentino, referindo que a mudança de Milão para Paris "correu bem para ambos os lados", sublinhando que o seu marido está agora "numa equipa muito melhor e mais importante"."Todos sabem que o PSG é uma das equipas mais importantes do Mundo. No Inter, não consigo explicar o que se passou no final. Mas [a sua transferência] foi algo que correu bem para ambos os lados, para o Inter e para ele", afirmou Wanda Nara, negando uma possível transferência de Icardi, no próximo ano, para a Juventus: "Não, nada disso. O presente do Mauro é em Paris, ele tem estado muito bem, está feliz e a marcar aqueles golos fantásticos como sempre fez. A única coisa que me interessa é a sua felicidade e ele está muito feliz no PSG."