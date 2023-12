Wanda Nara em lágrimas com saudades da família: «Não tenho as forças necessárias»

Wanda Nara não escondeu as emoções ao falar das saudades que sente da sua família durante a participação na versão italiana do ‘Dança com as Estrelas’. Lavada em lágrimas, a mulher de Mauro Icardi, goleador do Galatasaray, confessou, no programa da RAI.



"Voltei a casa e estive lá três dias: a minha filha mais nova voltou com más notas porque eu não estava. Sinto falta da família: aqui em Roma são todos muito simpáticos comigo, mas eu não tenho mesmo as forças necessárias. Quando acabo as provas, fico esgotada", referiu.





