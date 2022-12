E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A aura de Wanda Nara começa a desvanecer-se depois de separar-se de Mauro Icardi. Presente no estádio para assistir à conquista do Mundial do Qatar pela Argentina, a empresária mandou uma mensagem a Antonela Roccuzzo. Retirou-a umas horas depois ao perceber que a mulher de Lionel Messi não lhe respondeu.