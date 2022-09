Wanda Nara: Rainha de Istambul

Wanda Nara já é vista na Turquia como a rainha de Istambul, depois da receção retumbante a Mauro Icardi no aeroporto.Nas fotografias que publicou no Instagram, a empresária mostra-se radiosa com o carinho com o que o marido foi recebido pelos adeptos do Galatasaray, após o PSG o ter cedido esta época, por empréstimo, ao clube turco.