Wanda Nara reitera separação e Icardi atira: «Como quando fui à Argentina? Passámos um bom momento»

Wanda Nara respondeu no Twitter a uma publicação de uma revista argentina, que avançou com a possibilidade de a influencer e Mauro Icardi se reconciliarem.A empresária, que esteve até há pouco tempo na Argentina a participar num programa de televisão, continua a mostrar-se muito próxima do cantor L-Gante, tendo participado num videoclip do artista, e até já correm rumores de novo romance. Seja como for, Wanda garante que está separada do avançado do Galatasaray, isto embora ele pareça não concordar..."Não tenho nada que perdoar, estamos separados. Obrigado por não me terem consultado", escreveu Wanda Nara, em resposta à publicação.Icardi leu e reagiu: "Separada como quando fui à Argentina há alguns dias? Assino. Passámos um bom momento."