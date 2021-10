Wanda Nara resolve processos judiciais com Maxi López e ainda 'ganha' moradia de luxo

Depois da tumultuosa crise conjugal com Mauro Icardi, que terminou com o casal a fazer as pazes - uma novela que durou quase duas semanas - , Wanda Nara chegou agora a acordo com Maxi López, o ex-marido, com quem tem três filhos.





A imprensa argentina conta que empresária tinha em tribunal mais de 40 processos abertos contra o antigo futebolista, mas o ex-casal terá chegado a acordo em todos eles.Na batalha judicial havia a disputa por uma mansão em Santa Bárbara, um bairro exclusivo na periferia de Buenos Aires, que agora está no nome de Wanda Nara.A moradia está avaliada em cerca de um milhão e meio de euros.