Durante um episódio da versão argentina de ‘A Máscara’, a jurada do programa, Wanda Nara, revelou que Dani Osvaldo, antigo jogador do FC Porto e na altura companheiro (no Inter de Milão) do seu agora ‘ex’ Mauro Icardi, a tentou seduzir na zona VIP do estádio Giuseppe Meazza. Recorde-se que nessa época de 2014/15 Osvaldo e Icardi quase trocaram socos em campo, a meio de um jogo contra a Juventus.