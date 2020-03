Se há um motivo para os italianos verem o ‘Big Brother VIP’, ela está ligada à presença de Wanda Nara. Infelizmente, para os seus milhares de admiradores, a mulher de Mauro Icardi preferiu antes trocar o programa por Paris para estar ao lado da família. Aliás, numa das fotografias que ontem publicou no Instagram, Wanda Nara mostra-se ao lado dos filhos e do atleta do PSG à mesa de jantar, com um ar bem feliz.