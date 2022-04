Wanda Nara vai a tribunal desmentir caso com jogador do Inter: «Nunca tive sequer o número dele»

Wanda Nara esteve esta semana em Milão para testemunhar no âmbito de um processo que ela própria moveu contra o jornalista Fabrizio Corona, em 2019.Na altura a mulher de Icardi foi 'acusada' de ter um caso amoroso com Marcelo Brozovic, jogador do Inter e companheiro de equipa do marido, alegações que, segundo explicou a influencer, trouxeram problemas ao casal."Depois daquele artigo, que informava coisas que não eram certas, começaram os problemas e o Mauro viu-se obrigado a mudar de equipa. No Inter disseram também que ele tinha de mudar de agente", explicou Wanda, citada pela 'Gazzetta dello Sport'."Tenho cinco filhos que foram à escola aqui em Milão durante esse período. Nessa fase inciou-se também uma rutura entre o Icardi, os adeptos do clube e a direção. Somos uma família tradicional e esta história trouxe-nos problemas dentro e fora da família", prosseguiu a argentina.Wanda Nara garante que nunca teve contacto com o médio croata. "Não consigo entender de onde tiraram esta história falsa. Nunca tive sequer o número do Brozovic. Não é uma pessoa com quem nos juntássemos, como acontece entre amigos de uma equipa", explicou.A próxima sessão do julgamento está marcada para 25 de maio e vai juntar em tribunal Wanda Nara, Brozovic, Mauro Icardi e o croata Ivan Perisic.A empresária desmentiu nas redes sociais notícias que surgiram na Argentina dando conta que ela não seria a empresária de Icardi, que agora joga no PSG. "Odeio ter de desmentir notícias, mas neste caso faço-o porque vi isto repetido nos jornais em Paris e em Itália. Não sei quem o disse, mas como somos argentinos, tudo o que é publicado na Argentina aqui parece a palavra santa."