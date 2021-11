'Wandagate' vantajoso: o que Wanda Nara ganhou com a alegada infidelidade de Mauro Icardi

Wanda Nara e Mauro Icardi conseguiram resolver as diferenças e reatar o casamento, mas o já chamado 'Wandagate' até acabou por ser bastante vantajoso para a empresária.





Ser por um lado o jogador do PSG apagou a sua conta de Instagram - foi através daquela rede social que recebeu as mensagens da atriz argentina que motivou a separação -, Wanda Nara acabou por faturar mais e mais seguidores.A empresária - que utiliza o Instagram para promover algumas marcas - tem quase 10 milhões de seguidores, três milhões a mais relativamente ao início da crise.Recorde-se que o casamento do avançado do PSG e Wanda Nara teve um fim à vista, depois de a 'influencer' ter apanhado uma troca de mensagens entre o marido e uma atriz argentina. Ela chegou a mudar-se para Milão, mas Icardi falhou um treino e foi ter com ela a Itália, numa tentativa desesperada de salvar o casamento.Uma novela com capítulos muito intensos, devidamente explanados nas redes sociais, que aparentemente teve um final feliz.