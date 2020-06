Wanderlei Silva azarado a pedalar

Wanderlei Silva não pode mesmo sair à rua. A lenda brasileira das artes marciais mistas foi quarta-feira abalroada por um carro quando passeava de bicicleta em Curitiba. “Cachorro Louco”, como era conhecido nos ringues, fraturou um osso do pé e sofreu escoriações no rosto. “Se não estivesse com o capacete até podia ter morrido”, explicou o ex-lutador ao diário ‘Tribuna’. É já o segundo acidente que sofre a andar de bicicleta na cidade mas, desta vez, o condutor não fugiu!