Depois de ter sido apanhado a beber uma cerveja com adeptos do Wrexham, Will Ferrell visitou o Manchester City para tirar um retrato com Jack Grealish. "Disse-me para comprar o Birmingham City FC e atirá-lo para a terceira divisão" comentou o comediante no Instagram, sabendo que o novo amigo começou a carreira nos rivais Aston Villa.