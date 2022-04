Will Smith internado em clínica de reabilitação de luxo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Will Smith decidiu fazer uma pausa na carreira. O ator vai ficar internado numa clínica de reabilitação de luxo para celebridades, nos Estados Unidos, avançou o ‘The Sun’. Smith, de 53 anos, confessou estar "muito envergonhado" pela forma como agiu nos Óscares."O impacto da agressão atingiu-o com força. Ele irá receber ajuda para lidar com o stress causado por tudo o que está acontecer", revelou uma fonte ao jornal britânico.O ator já pediu desculpa e mostrou-se arrependido pela agressão a Chris Rock. Ainda assim, o processo disciplinar instaurado pela Academia de Cinema de Hollywood mantém-se em curso. Smith corre o risco de ser expulso.