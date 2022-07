William Carvalho roubado em Mykonos: médio ficou sem relógio de 200 mil euros

A gozar os últimos dias de descanso na ilha paradisíaca de Mykonos, na Grécia, o médio português William Carvalho viu o seu período de férias ficar estragado devido a um roubo de que foi alvo. Segundo jornal 'Enikos', o médio do Betis ficou sem um relógio de luxo da Richard Mille, avaliado em aproximadamente 200 mil euros, alguns objetos pessoais e ainda 23 mil euros que teria em dinheiro.De acordo com o relato, o assalto terá ocorrido na exclusiva villa em Elia na qual o médio estava instalado, entre a meia noite e as quatro da manhã, período no qual o médio esteve fora de casa. A denúncia foi já feita às autoridades, que nas primeiras investigações terão detetado a entrada dos ladrões através da varanda com o recurso de uma chave de fendas.