Xuxa, os "traumas" sexuais provocados por Pelé e as palavras de Ayrton Senna: «Vamos começar de novo»

Xuxa, atriz e apresentadora brasileira que viveu um relacionamento com Pelé quando tinha 17 anos - o antigo avançado tinha 39 -, revelou que este a deixou com alguns traumas sexuais, que só viriam a desaparecer algum tempo depois, quando conheceu Ayrton Senna."Ele tinha três personalidades. O Dico, o Edson e o Pelé. Ele mesmo dizia que enquanto Pelé, tinha de ter várias mulheres. Dizia-me que as mulheres queriam estar com o Pelé, mas garantia-me: 'Não te preocupes, na hora em que o Pelé estava a ter sexo, ele pensava em ti'. Entendi isso quando me separei dele e fiquei mais ou menos um ano sem me relacionar com ninguém", começou por lembrar no podcast 'Quem Pode, Pod'.Assumindo que achava estranho ser considerada um símbolo sexual apesar de ser virgem, Xuxa contou que a sua vida mudou quando conheceu Ayrton Senna. "Foi aí que conheci o Ayrton [Senna]. Foi aí que me descobri como mulher. O Pelé deixou-me com alguns traumas e o Ayrton tentava tirá-los. Quando íamos ter sexo, eu falava sobre algumas coisas e ele respondia-me: 'Quem é que te disse isso? Quem te colocou na cabeça que isso era certo? Está tudo errado, vamos começar tudo de novo'. Mesmo depois de nos separarmos, continuávamos a encontrar-nos", rematou.