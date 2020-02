Xuxa recorda as traições de Pelé: «Chegava a estar com batom na boca que não era meu»

O polémico namoro de Xuxa com Pelé, nos anos 1980, voltou a estar em foco como assunto do dia, depois da apresentadora brasileira recordar as traições sofridas durante seis anos.





Em entrevista ao canal 'Matheus Mazzafera', Xuxa lembrou que era muito jovem, tinha 17 anos quando começaram a namorar, e que na altura achava que "ser traída era normal"."Na minha primeira relação, que durou seis anos e foi com o Pelé, que todo mundo sabe, eu era traída de cabo a rabo. Muito, mas muito mesmo. Ao ponto de olhar para ele e ele estar com batom na boca que não era meu. Para ele era normal. Ele falava: ‘As mulheres querem ficar com o Pelé’. Eu era muito novinha e não tinha experiência nenhuma. Comecei a namorar de 17 para 18 anos. Ele foi meu quase primeiro tudo. O que ele falava eu achava que era verdade. E eu achava que ser traída era normal", contou a apresentadora, atualmente com 56 anos.