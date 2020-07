Yvonne Bar: Namoro terminado por seios falsos

Yvonne Bar não é uma desconhecida no Reino Unido, depois de ter gastado uma pequena fortuna em várias operações plásticas para aperfeiçoar o corpo. A ‘instagrammer’ voltou a ser notícia ao revelar que teve um romance com um futebolista alemão a jogar em terras britânicas. Sem revelar o seu nome, explicou que o namoro terminou quando ele recusou que a relação se tornasse pública. O futebolista receava ser alvo de críticas por andar com uma mulher cujos seios não eram verdadeiros!