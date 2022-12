Zlatan Ibrahimovic vai participar em novo filme

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Carlo Verdone Official (@carloverdone)

Depois do novo filme de Asterix e Obélix, que verá a luz do dia em 2023 , Zlatan Ibrahimovic tomou-lhe o gosto. Esta quinta-feira, o realizador, produtor e guionista Carlo Verdone revelou um dia de trabalho com o futebolista sueco, do AC Milan, atualmente afastado dos relvados por lesão. Ou seja, há uma nova curta ou longa-metragem que contará com a intervenção do veterano jogador."Encontrámo-nos hoje pela primeira vez e estou feliz por dizer que encontrei um novo amigo que espero ver novamente em breve. Obrigado novamente Zlatan por ter aceitado o meu convite com tanto entusiasmo. Nem todo a gente o faria... Serei eternamente grato. Desejo-lhe o melhor", vincou Verdone através da conta pessoal de Instagram.Sobre a película, não existe ainda sequer nome conhecido nem é sabida a data possível de estreia.