Zoe Baron romântica

São mais de 400 mil os internautas que seguem com prazer as publicações de Zoe Baron no Instagram. A adepta do ‘fitness’ e dos desportos ao ar livre ganhou protagonismo ao namorar com uma das celebridades do Big Brother britânico. Um romance que durou poucas semanas, com a beldade americana a abraçar em definitivo o mundo da moda. Agora é vê-la vestida com biquínis minúsculos de marcas conceituadas, a enaltecerem a sua óptima figura em praias sem vivalma.