Zoe Cristofoli criticada por cirurgias

Zoe Cristofoli partilhou no Instagram as duas cirurgias estéticas que fez para ganhar o corpo que tinha antes de ser mãe. Tendo sido uma delas para reduzir o tamanho do peito quando ainda está a amamentar o bebé, a mulher de Theo Hernández, do AC Milan, foi logo arrasada com críticas."Não façam perguntas se não aceitam as minhas respostas", retorquiu a modelo.