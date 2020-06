Aposta em Ronan vale conquista

A chave da vitória semanal da Liga Record esteve no... Tondela. Que o diga João Sousa, treinador de sofá de Vila Real, que somou 72 pontos, com uma vantagem confortável face à concorrência na 26ª ronda do campeonato. Os beirões triunfaram (2-0) diante do Aves e João Sousa colocou sete jogadores do Tondela no onze – além de ter apostado no técnico Natxo González. Nota de principal destaque para o facto de ter optado por Ronan como capitão, um tiro em cheio, visto que o brasileiro marcou os dois golos.

De resto, na equipa houve espaço para dois jogadores do Benfica (Pizzi e Vinícius), um do FC Porto (Corona) e ainda outro do Rio Ave (Diego Lopes).