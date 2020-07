çUma linha recuada toda formada por jogadores do FC Porto e um trio atacante do Rio Ave - com a particularidade de todos terem marcado - contribuíram decisivamente para a vitória do lisboeta Marco Fonseca no prémio semanal da 25ª ronda da Liga Record. O concorrente totalizou 83 pontos com a equipa GD Porto Silvado 10 e venceu com sete pontos de vantagem sobre o 2º classificado, João Antunes.





Entretanto, fica um esclarecimento relativo à ronda 24: Vítor Oliveira, treinador do Gil Vicente, estava suspenso e não pontuou, ao contrário do que anunciámos. As contas já foram atualizadas com a nota correta.