Marco Fonseca está imparável. Esta semana voltou a vencer o prémio semanal da Liga Record, algo que já tinha conseguido esta temporada. Sem pensar na classificação acumulada, o concorrente residente em Lisboa explicou-nos os atuais objetivos.





"Jogo há uns cinco ou seis anos e já ganhei muitos prémios. Estou em competição com os meus primos, somos todos da serra do Açor mas vivemos em Lisboa e esta vitória é para eles verem que sou tipo o Klopp de Arganil, não lhes dou hipóteses", explicou, entre gargalhadas.Mais a sério, Marco Fonseca revelou o segredo para mais um triunfo: "O Rio Ave fez um grande jogo, deu-me muitos pontos no ataque, e a defesa do FC Porto é a mais sólida, sofre poucos golos."