FC Porto e Nacional em aliança vitoriosa

Uma aposta forte em jogadores do FC Porto (três) e do Nacional (quatro) valeu ao lisboeta António Salgado o primeiro prémio semanal na oitava ronda da Liga Record.

O treinador de bancada vai receber um vale Rádio Popular, no valor de 250 euros, graças aos 78 pontos somados com a equipa Franganotes, um total que permitiu uma vitória folgada, com quatro pontos de avanço sobre o concorrente Olsen Simões e seis sobre Henrique Valente.

Na classificação acumulada continua a reinar o equilíbrio. Carlos Pereira está na liderança, com 509 pontos, mas tem apenas um de avanço sobre dois perseguidores, Diogo Silva e Jorge Rabaça.