Três dragões ajudam no ‘dérbi algarvio’

Uma aposta forte no Portimonense valeu a Marco Fonseca o primeiro prémio semanal na 9ª ronda da Liga Record 20/21.

O concorrente lisboeta, adepto do Benfica, entrou em campo com oito jogadores dos alvinegros, que venceram 2-0 o ‘dérbi regional’ com o Farense (2-0) e juntou-lhes três dragões, que assim ajudaram na vitória da equipa Banned United 1912, com 83 pontos. Pelo primeiro lugar, Marco Fonseca vai receber um vale RP no valor de 250 euros.

Entretanto, continua animada a luta na classificação acumulada. Diogo Silva, de Rio Maior, segue na frente, mas tem apenas um ponto de avanço sobre Miguel Luz, de Almada.