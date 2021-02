Sete leões levam triunfo para Oiã

Uma equipa com sete jogadores do Sporting ajudou Carlos Martins, concorrente de Oiã, em Aveiro, a vencer o primeiro prémio semanal da 16ª ronda da Liga Record, com dois pontos de vantagem sobre o algarvio Bruno Encarnação.

O treinador de bancada nem precisou de ter o Jogador da Semana como capitão, pormenor que normalmente ajuda o vencedor. Colocou a braçadeira em Coates e dobrou a pontuação do defesa para 10 pontos, somando ‘apenas’ 15 com Gelson Dala, o melhor da jornada.

Na classificação acumulada a luta está animada nos primeiros lugares, com Roberto Fernandes a liderar com dois pontos de avanço sobre o 2º lugar.