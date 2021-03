Norberto Rego vence desempate a quatro

Norberto Rego, concorrente de São Pedro da Torre, Viana do Castelo, venceu mais uma vez a Liga Record. O treinador de bancada, um dos mais premiados do concurso, desta vez teve de suar para ganhar o primeiro prémio semanal. Isto porque terminou a ronda com 89 pontos, tantos como os três seguintes da tabela semanal.

Para se chegar ao vencedor foi preciso recorrer ao desempate e o orçamento foi o fator decisivo. Norberto Rego gastou apenas 37,15 milhões de euros na construção do plantel contra 38,5 de José Machado, 37,7 de Carlos Cunha e 40 milhões do 4º classificado, o mesmo Norberto Rego, com a equipa Black Knights 024.