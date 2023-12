Dois leões com os lobos

Uma aposta forte na equipa do Arouca, reforçada com dois jogadores do Sporting, permitiram a Carlos Rodrigues somar 94 pontos com a equipa Arouquenses Team FC e vencer a ronda 8 da Liga Record.

A goleada (4-0) do Arouca na visita ao Boavista e o facto de ter Gyökeres como capitão foram importantes para a vitória do concorrente lisboeta, mas o pormenor decisivo foi o orçamento do plantel. Isto porque o 2º classificado, Norberto Rego, apostou em 8 lobos e 3 leões e também totalizou 94 pontos, mas gastou 29,7 milhões de euros do orçamento contra apenas 25,2 de Carlos Rodrigues, que assim recebe o vale RP de 250 euros.