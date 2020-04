A receita do vencedor da Liga Record 2009/10: «Cardoso e Saviola fundamentais para ganhar»

Record - Venceu a Liga Record na época 2009/10, o que recorda dessa conquista?





Armando Carvalho - Recordo que até foi uma vitória relativamente fácil. Correu muito bem essa época. Cheguei ao primeiro lugar da classificação acumulada no início da 2ª volta do campeonato e nunca mais saí de lá. Acabei por vencer com uma vantagem tranquila.AC - Cardozo e Saviola. Marcaram muitos golos e eu tinha os dois, bastava ter um deles a capitão e eram sempre pontuações altas. Foi o ano do primeiro título do Jorge Jesus no Benfica, quem apostasse em jogadores deles tinha boas pontuações.AC - Sim, claro, isto é um bichinho que não passa. Estou com umas 100 equipas e continua a ser um dos meus hobbies, passo muito tempo com a Liga Record mas como é por gosto...AC - Mais ou menos. Até nem comecei bem mas tenho vindo a recuperar e neste momento estou com uma equipa precisamente em 100º, a uns 60 pontos do primeiros. Ainda é uma distância mas é recuperável, basta correr muito bem duas ou três semanas, isto se o campeonato voltar, espero que sim.AC - Um pouco mas como estou reformado, tenho muito tempo livre para me dedicar à Liga Record, com certeza vou conseguir gerir as equipas. Espero que a Liga se dispute até ao fim, sem colocar em risco a saúde de alguém, claro.