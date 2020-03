Adivinha o onze ideal da temporada até agora?

O futebol está parado e a Liga Record também, mas não desaparecemos! Esteja atento ao nosso site, pois vamos partilhar alguns factos curiosos e olhar para aquilo que já aconteceu ao longo desta temporada. A melhor maneira para começar é perceber qual é o onze ideal até agora, tendo em conta os pontos somados no jogo interativo do nosso jornal.





O Benfica domina a lista de eleitos, com cinco representantes, enquanto o FC Porto surge na segunda posição, com três. Mas Famalicão, Moreirense e Sp. Braga também se intrometem entre os melhores do campeonato. Consegue adivinhar de que jogadores estamos a falar? Podemos dizer que os que primeiros a ficarem de fora, respetivamente por posição, foram Marchesín, Ferro, Welinton e Paulinho...Vlachodimos (Benfica/77 pontos)Rúben Dias (Benfica/86 pontos)Marcano (FC Porto/85 pontos)Alex Telles (FC Porto/76 pontos)Grimaldo (Benfica/74 pontos)Pizzi (Benfica/96 pontos)Pedro Gonçalves (Famalicão/80 pontos)Otávio (FC Porto/79 pontos)Filipe Soares (Moreirense/74 pontos)Vinícius (Benfica/103 pontos)Ricardo Horta (Sp. Braga/84 pontos)