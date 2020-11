Adivinha quem é o melhor defesa da Liga Record até agora?

Descobrir a aposta nos melhores defesas é sempre uma das chaves para ser feliz na Liga Record. A verdade é que esta edição do jogo interativo do nosso jornal tem sido traiçoeira entre os defesas, visto que os dez melhores até agora não têm qualquer representante de FC Porto e Benfica, os dois primeiros do campeonato em 2019/20. Adivinha quem é o melhor defesa até agora?





Francisco Moura (Sp. Braga) - 23 pontosEsgaio (Sp. Braga) - 19 pontosPedro Porro (Sporting) - 19 pontosBruno Viana (Sp. Braga) - 18 pontosHamache (Boavista) - 17 pontosEduardo Mancha (Farense) - 15 pontosNuno Mendes (Sporting) - 14 pontosSequeira (Sp. Braga) - 14 pontosBorevkovic (Rio Ave) - 13 pontosFeddal (Sporting) - 13 pontos