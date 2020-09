Adivinha quem são os defesas mais caros?

O ataque ganha jogos, mas a defesa conquista campeonatos. É uma frase antiga, mas será que se aplica na Liga Record? Uma das estratégias passa por apostar nas opções defensivas mais seguras, mas isso implica abrir os cordões à bolsa. E o ideal mesmo é encontrar defesa goleadores, uma 'espécie' ainda mais rara.





Nesse sentido, apresentamos os dez defesas mais caros nesta ediçã do jogo interativo do nosso jornal. Os três grandes dominam, com destaque para Alex Telles, que surge à cabeça com um valor de transferência de 6 milhões.Alex Telles - FC Porto - 6 milhõesGrimaldo - Benfica - 5 milhõesRúben Dias - Benfica - 5 milhõesCoates - Sporting - 5 milhõesPepe - FC Porto - 5 milhõesVertonghen - Benfica - 5 milhõesMarcano - FC Porto - 4 milhõesFeddal - Sporting - 3,5 milhõesMbemba - FC Porto - 3,5 milhõesAndré Almeida - Benfica - 3 milhões