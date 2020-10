Afonso Figueiredo cria onze cheio de potencial

Quem melhor do que um jogador para escolher o onze perfeito na Liga Record? Ou pelo menos tentar! Afonso Figueiredo aceitou o desafio do nosso jornal, foi buscar a calculadora e desenhou uma equipa repleta de potencial. Há espaço para jogadores dos três grandes, mas também de Rio Ave, Marítimo, Santa Clara e Moreirense, sendo que o lateral português também levou a amizade para a Liga Record. "Escolhi o Leo Jardim porque estive com ele no





Rio Ave. É um guarda-redes incrível, mesmo que a equipa dele não tenha começado muito bem esta época", justifica o defesa, que procura um novo clube após terminar contrato com o Aves. À frente do guarda-redes, uma linha de quatro com muitos elogios para um jovem: "Nuno Mendes vai ser um dos melhores laterais-esquerdos do Mundo, sem dúvida. Quanto ao Pepe não é preciso apresentações e o André Almeida como capitão do Benfica. Escolho também o Nanú pela excelente época que fez e por poder jogar mais à frente."Avançando no terreno, Afonso explica as apostas. "Anderson Carvalho fez um excelente fim de época e começou bem esta. Jogou comigo e é uma carraça no meio-campo. O Diego Lopes também já jogou comigo e é dos melhores ‘10’ em Portugal. Já o Wendel é um dos melhores do Sporting após a saída do Bruno Fernandes e é uma peça fundamental", destaca o lateral, que poderá ver e ouvir nos PodCast Record em breve.A fechar, um ataque que Afonso considera temível, seja num jogo virtual ou na realidade. Até porque o português está habituado a estes jogos e é um craque no relvado… e no FIFA 21. "Tecatito é o melhor do campeonato. Escolhi o Nuno Santos também pelo que vivi com ele no Rio Ave e pela crença muito grande que tenho nas qualidades dele. E o Fábio Abreu porque foi o meu avançado quase sempre na minha equipa de Fantasy na época passada e acho que até podia estar num patamar diferente", remata.