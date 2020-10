Aí está o melhor onze da jornada: quem tem na Liga Record?

Concluída a primeira ronda oficial da Liga Record, é importante olhar para qual foi o onze ideal da quarta jornada da Liga NOS. Waldschmidt foi a grande figura, ao apontar um bis na vitória do Benfica em casa do Rio Ave, a caminho de merecer as honras de MVP. No entanto, o avançado alemão apenas tem a companhia de mais dois atletas dos grandes na equipa ideal. Quantos jogadores tem na sua equipa da Liga Record?





André Moreira (Belenenses SAD/6)Oleg (P. Ferreira/7), Filipe Ferreira (Tondela/6) e Gilberto (Benfica/5)Gabriel (Benfica/8), Fransérgio (Sp. Braga/8), Dener (Portimonense/8) e Bruno Jordão (Famalicão/6)Anderson (Portimonense/7), Rúben Lameiras (Famalicão/7) e Waldschmidt (Benfica/14)Paulo Sérgio14,75 milhões de euros90 pontos