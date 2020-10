Ainda não inscreveu a equipa na Liga Record? Vai mais do que a tempo!

A Liga Record arrancou oficialmente nesta quarta jornada do campeonato, pelo que a caça aos prémios já está a acontecer a todo o vapor. Mas desengane-se se pensa que já não vai a tempo de inscrever a sua equipa no jogo interativo do nosso jornal. Bem pelo contrário! Basta seguir este link e preparar o onze para a segunda ronda da Liga Record.





E por que é que vale a pena inscrever-se mesmo depois de o jogo já ter começado? Antes de mais, ainda tem hipóteses de recuperar terreno, mas a principal razão é o facto de haver uma enorme variedade de prémios que ainda pode vencer. Há 25 prémios semanais em cada jornada, por exemplo, pelo que compensa sempre inscrever mais uma equipa!Há um total de 779 prémios nesta edição - a classificação de inverno e a da segunda volta também contam! -, num valor de 49 mil euros. O mais apetecível, claro, é o automóvel Dacia para o campeão dos campeões. Inscreva-se!