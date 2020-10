André Coelho tira craques da cartola na equipa da Liga Record

Se houvesse uma Liga Record destinada ao futsal, André Coelho estava garantido entre os concorrentes. O fixo, de 26 anos, que trocou o Benfica pelo Barcelona no último verão, é um apaixonado pela modalidade mas tenta, obviamente, seguir o futebol português, apesar de acompanhar mais os jogos dos três grandes.

Desafiado pelo nosso jornal a escolher um onze no papel de treinador de bancada, o internacional português não teve dúvidas em apontar para a baliza, desde logo, Bruno Varela. Não se pense que é apenas por estar em grande forma no V. Guimarães... “Gosto muito dele, é um rapaz porreiro! Quando estava no Benfica e íamos ao Seixal ele era sempre muito simpático, cinco estrelas, mesmo”, disse André Coelho a Record, passando, depois, para uma defesa a três. Isto porque a aposta é do meio-campo para a frente. “O Eduardo Quaresma tem estado bem, gosto dele. Depois escolho o Nélson Monte porque conheço-o bem, começou a jogar futsal no Caxinas, e o Ricardo Esgaio, que joga no meu Sp. Braga”, afirma o fixo, que antes de representar o Benfica deu nas vistas no emblema minhoto.

A partir do meio-campo é que André Coelho começa a apostar as fichas todas. “O André Horta é jovem e irreverente e também jogou no Benfica, por isso tem de estar na equipa. O Danilo também é bom e nem custa muitos milhões”, atira o jogador, que elegeu o médio ainda antes de este assinar pelo Paris Saint-Germain.

A finalizar, André Coelho até começou por escolher o benfiquista Darwin Núñez, mas, para haver um acerto de valores, acabou por apontar a Rafa, 1,5 milhões de euros mais barato. “Também escolho o Marcus Edwards porque é um excelente jogador e o Marega, que acredito que vai marcar muitos golos esta temporada no FC Porto”, atirou, sublinhando que esta equipa foi escolhida “para ganhar”. “Tem muitos jovens e muitos portugueses, o que é muito importante”, finaliza.