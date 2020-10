André Lima inova como treinador

Quem diz que só as pessoas do futebol se interessam pela Liga Record? André Lima é a prova de que isso não é verdade, até porque foi rápido a aceitar o desafio do nosso jornal para formar um onze. E a verdade é que aquele que é considerado um dos melhores jogadores da história do futsal português não quis escolher as opções mais óbvias e formou uma equipa que pode até pode dar ‘dicas’ úteis para o arranque oficial do jogo interativo do nosso jornal: é já neste sábado, com o pontapé de saída da 4ª jornada da Liga NOS.

Na baliza, André Lima, de 49 anos, elege um benfiquista... mas não o habitual titular Vlachodimos. “O guarda-redes é alguém de quem já tinha gostado muito no Boavista e que sempre admirei”, explica-nos o também antigo treinador de futsal do Benfica, referindo-se ao brasileiro Helton Leite.

Já a defesa é formada por Rúben Fernandes (Gil Vicente), Henrique (Belenenses SAD), Jardel (Benfica) e Sílvio (V. Guimarães). “À frente do guarda-redes tenho uma linha de defesa experiente”, detalha o antigo internacional português.

“Já a linha média tem uma mistura de músculo e experiência”, sustenta André Lima, ele que elegeu um tridente só com um jogador dos três grandes. Falamos de Loum, acompanhado por Claude Gonçalves (Gil Vicente) e Tarantini (Rio Ave).

Já o ataque “tem jogadores que conhecem bem o campeonato português, com criatividade e mobilidade”. De facto, versatilidade é algo que não falta ao trio ofensivo, com Carlos Mané (Rio Ave), Salvador Agra (Tondela) e Tabata (Sporting) a imprimirem alta velocidade.

Com este onze, André Lima mostra ambição na luta pelos lugares cimeiros, considerando que “seria uma equipa para lutar pelo top 5”. Resta saber se os eleitos do antigo futsalista vão render em mais uma edição da Liga Record, até porque, muitas vezes, a chave está em descobrir o maior valor possível nos jogadores que surgem mais baratos...