André Pinotes Batista já tem o Guia Record 2020/21

André Pinotes Batista, deputado do Partido Socialista, é também comentador na CM TV. Não na política mas noutra área que o apaixona, o desporto. Grande adepto de futebol e de basquetebol – a este pormenor não será alheio o facto de ser natural do Barreiro, cidade sempre associada ao basquetebol.

Já no futebol, André Pinotes Batista nunca escondeu a paixão pelo Sporting, e é como adepto dos leões que participa no programa ‘Liga d’Ouro’. Para se preparar melhor para os debates futebolísticos, André Pinotes Batista nunca dispensa a consulta do ‘Guia Record’. "É essencial para conhecer a fundo os plantéis da Liga, principalmente as novidades do meu Sporting", comentou ao receber a nossa revista.