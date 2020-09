António Figueiredo já tem o Guia Record 2020/21: «Serve sempre de consulta durante a época»

António Figueiredo, antigo vice -presidente do Benfica, continua a seguir ao pormenor a Liga NOS e revelou-nos que recorre muitas vezes à nossa revista, até para terminar discussões, no bom sentido. "O Guia do Record muitas vezes até serve para acabar com discussões na família. Não estou a brincar, às vezes estamos a teimar nalguma coisa do futebol e vamos lá tirar dúvidas. Assim ficamos a saber quem tinha razão", contou.

De resto, o comentador da CM TV, onde defende o Benfica, revelou que o nosso Guia não serve apenas para os tais esclarecimentos entre familiares e amigos. "Serve sempre de consulta durante a época. É lá que vou ver os plantéis no início da época e também o calendário, para saber os jogos das jornadas seguinte. Acaba por ser uma ferramenta essencial para acompanhar a Liga", rematou.