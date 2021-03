José Francisco Martins já conhece bem a sensação de ganhar na Liga Record. O treinador de sofá que se destacou na última ronda nem sabe quantas distinções já conquistou numa longa carreira no jogo interativo do nosso jornal.





“Semanais não faço ideia. Ganhei duas épocas no acumulado e em todas as temporadas consigo sempre alguns semanais”, começa por apontar, ele que tem 111 equipas: “Tenho base de todas as equipas, torna-se um bocadinho mais fácil, embora o trabalho seja muito. No dia do fecho trabalho cerca de cinco horas com as equipas todas.”

Agora, a equipa premiada foi a que tinha aposta forte no Santa Clara. “Eles começaram bem e via que podia mesmo ganhar”, diz.