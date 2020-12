Aposta no Vitória dá primeiro prémio

Uma aposta forte nos jogadores do V. Guimarães deu ao concorrente Nuno Soares o primeiro prémio semanal na 6ª ronda da Liga Record 2020/21. O treinador de bancada, lisboeta e adepto do Benfica, não utilizou nenhum jogador das águias. Entrou em campo com seis vimaranenses, três portistas e com Marega como capitão. Resultado: somou 84 pontos com a equipa Botinas 2 e venceu com um ponto de vantagem sobre Luís Pereira, de Albergaria-a-Velha. Pelo 1º lugar, Nuno Soares vai receber um vale RP no valor de 250 euros.

Na classificação acumulada, o lisboeta Jorge Rabaça segue na frente mas com apenas um ponto de vantagem.