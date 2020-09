Atenção ao mercado de transferências

Falta cada vez menos tempo para o arranque oficial da Liga Record. Como sempre, o melhor concurso desportivo de Portugal começa a valer depois do fecho do mercado de transferências, ou seja, a 26.ª edição vai começar na quarta jornada, que deverá acontecer entre 18 e 21 de outubro. Por isso mesmo, este período experimental serve, como o nome indica, para testar plantéis, estratégias e abordagens para garantir os muitos prémios que o jogo interativo do nosso jornal oferece.





Assim, deixamos aqui um conselho importante. Na hora de elaborar o seu plantel nesta fase, nunca se esqueça de acompanhar todos os desenvolvimentos no mercado, aqui mesmo no site de. Vários craques podem sair, outros tantos ainda podem estar a caminho, pelo que nunca feche na sua cabeça o plantel.E se Alex Telles deixar mesmo o FC Porto? Logo aí está o defesa mais caro da, pelo que teria de promover mudanças óbvias no plantel. Desta forma, não fique para trás e acompanhe toda a atualidade do mercado de transferências! A cada semana, atualizamos a lista de jogadores e iremos lançar a final logo quando as inscrições fecharem.