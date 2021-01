Atenção: V. Guimarães-Farense só vai contar para a classificação geral

Com o adiamento de jogos a ser uma constante esta temporada, é importante perceber como é que a Liga Record é afetada. Desde logo, há um fator determinante: se a comunicação de o encontro ter sido mudado de data for feita antes do fecho da ronda (duas horas antes da hora da primeira partida), então esse jogo deixa automaticamente de contar para a Liga Record. Como há tempo, os treinadores têm de trocar os jogadores, uma vez que os das equipas em causa irão fazer zero pontos. Foi isso que aconteceu com o V. Guimarães-Nacional.





No entanto, o caso é diferente ao falarmos do V. Guimarães-Farense. O duelo foi adiado para data posterior já depois de a ronda ter fechado e, por isso, o procedimento é diferente. O que irá acontecer automaticamente é que os jogadores dessas equipas vão ser substituídos por quem tinha no banco, de maneira a que possa pontuar.Só há uma solução caso não tenha jogadores elegíveis no banco. Por exemplo, se apostou num defesa do V. Guimarães e não tem qualquer jogador dessa posição entre os suplentes. Se for esse o caso, então irá ver os pontos que esse defesa (usando o mesmo exemplo) fizer no V. Guimarães-Farense acumular na pontuação para a classificação geral. Não muda para o prémio semanal, que fica já fechado, mas afeta essa classificação geral.