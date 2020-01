Benfica dá vitória a António Batista

António Batista, concorrente de Rio Maior, é o grande vencedor do Prémio Semanal da 14ª ronda da Liga Record 19/20. O treinador de bancada somou 81 pontos com a equipa António Sport 1 e venceu com três pontos de vantagem sobre Manuel Nogueira, um margem tranquila para o habitual no concurso.

O treinador de bancada fica, em grande parte, a dever o triunfo ao Benfica. António Batista apostou em sete jogadores das águias, inclusive com Ferro como capitão, dobrando a pontuação deste para 12 pontos. Já na classificação acumulada, José Graça, com a equipa Vento Norte, segue na frente .