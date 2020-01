Borja é o Jogador da Semana da 13ª ronda da Liga Record, 18ª jornada da Liga NOS. O lateral-esquerdo do Sporting foi o herói no José Alvalade. Vestiu-se de goleador e resolveu o jogo com o Marítimo (1-0), marcando o seu primeiro golo de sempre na Liga portuguesa. Borja termina a ronda com 14 pontos.