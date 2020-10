Bruno Viana fecha período experimental da Liga Record em grande estilo

Com a terceira jornada concluída, terminou o período experimental da Liga Record. Consegue adivinhar quem foi o mais pontuado? Tal como na ronda anterior, os defesas afiaram as garras e mostraram-se em grande nível, com os dois melhores a serem do sector mais recuado. O grande destaque vai para Bruno Viana, defesa do Sp. Braga, ao amealhar 15 pontos, ao passo que Nuno Mendes terminou com 10.





Bruno Viana (Sp. Braga) - Defesa - 15 pontosNuno Mendes (Sporting) - Defesa - 10 pontosSeferovic (Benfica) - Avançado - 9 pontosRodrigo Pinho (Marítimo) - Avançado - 9 pontosGaleno (Sp. Braga) - Avançado - 9 pontosMatheus (Sp. Braga) - Guarda-redes - 9 pontosPizzi (Benfica) - Médio - 7 pontosAngel Gomes (Boavista) - Médio - 7 pontosNanu (Marítimo) - Defesa - 7 pontosAderllan Santos (Rio Ave) - Defesa - 7 pontosBruno Varela (V. Guimarães) - Guarda-redes - 7 pontos